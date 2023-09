Prove 1 Singapore: le Rosse partono bene a Marina Bay, Verstappen insegue 

GP SINGAPORE

Il weekend di Marina Bay si apre con un doppio exploit delle Rosse in assetto da qualifica

© Getty Images Settantotto millesimi di secondo dividono Charles Leclerc e Carlos Sainz al vertice della classifica del primo turno di prove del Gran Premio di Singapore. Dietro al "muro" rosso si affaccia Max Verstappen che al via del weekend del quindicesimo appuntamento iridato incassa un distacco di 126 millesimi di secondo da Leclerc.Primi re su gomme hard, quarto tempo per Lando Norris su gomma soft con una McLaren che (al momento solo con il pilota inglese) si candida per un fine settimana potenzialmente da podio e chiude a 172 millesimi dal leader. Magari in bagarre con Mercedes che piazza entrambi i piloti (su gomma hard) alle spalle della McLaren numero quattro: nella sua scia Lewis Hamilton (+0.190), più staccato George Russell (+0.345). Solo settimo Sergio Perez, vincitore dodici mesi fa a Singapore, con un ritardo di 375 millesimi dalla Ferrari di testa.

© Getty Images

La top ten di un turno che ha visto un paio di... invasioni di pista da parte della fauna locale (varani!) prosegue con Fernando Alonso che punta molto su Singapore per rafforzare la sua terza posizione nella classifica generale. Lo spagnolo di Aston Martin è ottavo, con un ritardo però piuttosto consistente dal vertice (624 millesimi) ma anche dalla Red Bull che lo precede. A chiudere la prima pagina della graduatoria sono Yuki Tsunoda che inizia a sentire aria di casa (il prossimo weekend si correrà in Giappone) staccano il nono tempo a 692 millesimi dalla vetta e Esteban Ocon con una Alpine in cerca di rilancio nella parte "discendente" di stagione illuminata solo dal suo terzo posto a Montecarlo e da quello di Pierre Gasly più recentemente a Zandvoort. Sono 716 i millesimi di ritardo di Ocon la battistrada ma quasi il doppio quelli del suo compagno di squadra (+1.289), dodicesimo nel primo turno di prove.

© Getty Images

Tra i due francesi si insinua Lance Stroll con la seconda Aston Martin. Tredicesimo tempo per Alexander Albon con la migliore delle Williams (in pista con un spettacolare livrea vintage) davanti a Valtteri Bottas, appena riconfermato da Alfa Romeo Sauber insieme al cinese Guanyu Zhou che chiude solo diciottesimo. Ancora in pista con Alpha Tauri in sostituzione dell'infortunato (a Zandvoort) Daniel Ricciardo, il neozelandese Liam Lawson apre il suo fine settimana con la sedicesima performance (su gomma rossa), a sandwich tra le Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Ultima fila... virtuale per Oscar Piastri, il cui weekend parte decisamente in salita e per Logan Sargeant che anche in questa occasione non riesce a tenere il passo del proprio compagno di squadra Albon.