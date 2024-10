Prova a prendermi: l'uno-due della Rossa illumina le "zone grigie"

La seconda doppietta Ferrari in stagione rilancia in extremis le chances rosse nel Mondiale Costruttori e un bis immediato a Mexico City potrebbe "addirittura" candidare Charles Leclerc ad un clamoroso aggancio nei confronti di Lando Norris (attualmente 275 a 297) nella classifica generale. Un conto però è sognare ad occhi aperti, un altro la modalità-miraggio. Ma sarà poi davvero così? Intanto, al di là della convincente doppietta texana (a posizioni invertite tra Leclerc e Sainz rispetto a quella di quasi sette mesi fa a Melbourne), c'è da prendere atto di come la Ferrari abbia piazzato due dei suoi quattro colpi vincenti di questa stagione dopo la pausa estiva (Monza prima di Austin) e proprio in una fase del Mondiale "accesa" da due casi scottanti ma soprattutto irrisolti (l'ala flessibile McLaren a Baku, il T-TRay Red Bull in Texas), a proposito dei quali la FIA ha una volta ancora deciso di non decidere: suggerendo invece che imponendosi, di fatto avallando due violazioni del Regolamento Tecnico.