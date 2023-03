© Getty Images

Max Verstappen raggiungerà Jeddah, sede del Gran Premio dell'Arabia Saudita di F1 in programma nel weekend, solo a poche ore dalle prime prove libere di venerdì. L'olandese della Red Bull ha posticipato la partenza per problemi di stomaco. "Mi sento di nuovo bene, dopo non essere stato in forma per alcuni giorni a causa di un mal di stomaco", ha rivelato il pilota campione del mondo in una storia su Instagram. "Pertanto, ho dovuto purtroppo posticipare il mio volo di un giorno, quindi non sarò in pista fino a venerdì. Ci vediamo a Jeddah".