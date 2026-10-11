Primo centro a Singapore per Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli che vede il titolo

Seconda vittoria stagionale nell'arco di otto giorni per Max Verstappen che - dopo aver trionfato domenica 4 ottobre a Sepang - fa il bis nel Gran Premio di Singapore, chiudendo un weekend da sogno che lo ha visto mettere a segno la seconda pole dell'anno (dopo quella del GP del Bahrain) ed imporsi anche nella Sprint di Marina Bay, l'ultima del 2026. Sul podio con il quattro volte iridato olandese (al suo primo centro nel GP di Singapore) salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Kimi Antonelli che nel finale approfitta della bagarre tra Lewis Hamilton e Lando Norris per superare entrambi, prendere rapidamente il largo e guadagnarsi la chance di mettere al sicuro il titolo iridato tra due domeniche nel Gran Premio degli Stati Uniti. Norris e il compagno di squadra Oscar Piastri chiudono la top five con le due McLaren. L'australiano infila proprio all'ultimo giro Hamilton in piena crisi di gomme. Settimo Liam Lawson davanti a Nico Hulkenberg e George Russell (nono) che era scattato in fondo al gruppo. L'ultimo punto in palio - quello del decimo posto - se lo aggiudica Isack Hadjar che al volante della seconda Red Bull prevale a tre giri dalla bandiera a scacchi sul connazionale Pierre Gasly (Alpine-Mercedes).