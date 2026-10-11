Primo centro a Singapore per Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli che vede il titolo

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Finale di gara da incubo per l'altro ferrarista Hamilton che chiude sesto dietro alle McLarendi Stefano Gatti
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Seconda vittoria stagionale nell'arco di otto giorni per Max Verstappen che - dopo aver trionfato domenica 4 ottobre a Sepang - fa il bis nel Gran Premio di Singapore, chiudendo un weekend da sogno che lo ha visto mettere a segno la seconda pole dell'anno (dopo quella del GP del Bahrain) ed imporsi anche nella Sprint di Marina Bay, l'ultima del 2026. Sul podio con il quattro volte iridato olandese (al suo primo centro nel GP di Singapore) salgono Charles Leclerc con la Ferrari e Kimi Antonelli che nel finale approfitta della bagarre tra Lewis Hamilton e Lando Norris per superare entrambi, prendere rapidamente il largo e guadagnarsi la chance di mettere al sicuro il titolo iridato tra due domeniche nel Gran Premio degli Stati Uniti. Norris e il compagno di squadra Oscar Piastri chiudono la top five con le due McLaren. L'australiano infila proprio all'ultimo giro Hamilton in piena crisi di gomme. Settimo Liam Lawson davanti a Nico Hulkenberg e George Russell (nono) che era scattato in fondo al gruppo. L'ultimo punto in palio - quello del decimo posto - se lo aggiudica Isack Hadjar che al volante della seconda Red Bull prevale a tre giri dalla bandiera a scacchi sul connazionale Pierre Gasly (Alpine-Mercedes).
Nella classifica generale piloti Antonelli allunga ancora su Russell, portando il vantaggio sul suo compagno di squadra oltre la fatidica soglia dei cento punti: centodue per la precisione (340 a 238). La debacle finale impedisce ad Hamilton (ora a quota 229) di scavalcare lo stesso Russell mentre il secondo posto di Marina Bay non basta a Leclerc per evitare il sorpasso da parte di Verstappen, ora quarto con 221 punti, sei in più di Charles. Il campione in carica Norris e il suo team mate Piastri occupano la sesta e la settima casella del ranking rispettivamente a quota 201 e 128 punti.
Nel Mondiale Costruttori la Mercedes non domina più ma il vantaggio accumulato nei mesi scorsi permette alle Frecce d'Argento di veleggiare verso il titolo iridato con 578 punti. Ferrari "insegue" a quota 444 e un congruo margine di sicurezza sui campioni in carica - degli ultimi due anni della McLaren (339), ormai però braccati dalla Red Bull che grazie all'impennata prestazionale degli ultimi due GP si è portata a sole sette lunghezze (332) dal team diretto da Andrea Stella. Con i sei punti brillantemente incamerati a Singapore da Lawson, Racing Bulls si conferma "best of the rest" e puntella il quinto posto toccando quota cento punti tondi tondi