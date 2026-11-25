Gian Piero Gasperini, al termine della partita pareggiata al Parco dei Principi con la squadra campione d'Europa in carica, ha iniziato parlando delle sorprendenti scelte iniziali: "Dipende dai punti di vista. Volevo dare una chance importante a Castro, Malen sta giocando tanto e non solo con noi. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica e sono molto contento questa sera. Sono contento per la crescita di questi ragazzi. Abbiamo saputo soffrire in dei momenti e giocare in alto in altri. Prestazione che mi dovrò andare a rivedere. Un altro gol subito da corner? Davvero un peccato, in Champions ne avevamo presi altri. Appena c'è stata l'opportunità ci siamo proposti con buona qualità. Abbiamo saputo soffrire in certi momenti e giocare in alto in altri. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo porci sempre nuovi traguardi e goderci questa partita. Io penso già alla prossima, qualcuno ha finito in riserva. Per fortuna giochiamo domenica, non troppo ravvicinati come altre volte. Hermoso ha detto che possiamo lottare per tutto? Lo vogliamo fare tutti e lui è un interprete straordinario di questo per mentalità e qualità".