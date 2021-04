Presentato il poster del GP di Imola: omaggio al Made in Italy

Con la presentazione del poster ufficiale dell'appuntamento, ideato dalla Drudi Performance, che rende omaggio all'Emilia-Romagna e al Made in Italy, è cominciato il countdown del GP dell'Emilia-Romagna e del Made in Italy. Il Gran Premio di F1 è in programma a Imola dal 16 al 18 aprile in uno dei luoghi-simbolo della Motor Valley, l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, prima tappa in Europa del mondiale di automobilismo e nuova vetrina per il made in Italy e l'Emilia-Romagna, grazie all'accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e Regione Emilia-Romagna.