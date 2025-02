Polvere di stelle: il deserto del Bahrain restituirà la parola alla pista

Difficile se non impossibile delineare una graduatoria di valori in campo se non quella accennata sopra. La tre giorni di test della prossima settimana (da mercoledì 26 a venerdì 28) fornirà qualche elemento in più, difficilmente decisivo però. In fondo la musica è la stessa degli ultimi anni e - appunto - a suonarla e cantarla sono gli stessi interpreti del 2024. Dai test del Bahrain i quattro top team sposteranno in avanti la "sentenza" al Gran Premio d'Australia e dall'Albert Park di Melbourne al successivo appuntamento del Gran Premio della Cina. E così via appunto, presumibilmente fino al primo Gran Premio in Europa: quello di metà maggio a Imola per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, settima tappa di una interminabile tournée ridata da ventiquattro appuntamenti che neanche le più acclamate rock band della storia.