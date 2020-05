Piero Ferrari saluta Vettel: "Ha fatto gare bellissime, ma..."

"Siamo arrivati alla fine del rapporto con Vettel per vari motivi, da parte sua e da parte del team. Non viviamo piu' bene insieme e ci si separa: è come un matrimonio, è giunto alla fine. Non è questione di avere il pilota migliore o la macchina migliore. Ho avuto in tanti momenti grande fiducia e grande stima di Sebastian perché ha fatto delle gare bellissime poi non so se lui non ha capito la macchina o noi non abbiamo capito lui, ma possono succedere cose del genere. Non è il momento di dare delle responsabilita' a nessuno. È una storia bella che poteva essere molto piu' bella. E che finisce". Così Piero Ferrari, vicepresidente della scuderia di Maranello, ha commentato la separazione Vettel - Ferrari durante lo speciale Q Talks organizzato da Quattroruote in occasione del 70° anniversario del primo Gran Premio di Formula 1.