Piastri: "Weekend incredibile". Norris:"Oscar ne aveva di più"

"Ho superato Russell al via, poi me lo sono ritrovato davanti al pit stop ma il nostro passo nel secondo stint era molto superiore a quello della Mercedes. Oscar oggi è stato più veloce di me, ho provato a metterlo un po' sotto pressione e ad avvicinarmi ma non c'è stato modo. Ha meritato la vittoria. Il secondo posto vale buoni punti per me ed è ottimo per il team. È andata secondo le nostre aspetative, quindi dobbiamo essere contenti. Ho avuto un problema ai freni, mi sono un po' spaventato ma alla fine... sono sopravvissuto