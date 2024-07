Piastri: "Molto speciale, ma che nervosismo". Norris: "Mi hanno chiesto di farlo passare, ho eseguito" 

GP UNGHERIA

© Getty Images "È una giornata molto, molto speciale. La sognavo fin da bambino. Ci siamo un po' complicati la vita alla fine ma io mi ero guadagnato la prima posizione al via. Abbiamo una macchina strepitosa, una vera e propria "bestia"! Non so come ringraziare il mio team. Oggi avevamo tutto completamente sotto controllo, poi sì è vero, nel finale si è creata una situazione particolare, difficili da gestire, e io nell'ultimo tratto di gara non ero molto veloce. È affiorato un po' di nervosismo ma tutto è stato eseguito nel migliore dei modi da parte del team, che ha fatto la cosa giusta. E questo non toglie nulla alla mia vittoria". Oscar Piastri tira due sospiri di sollievo: uno per la prima vittoria in un Gran Premio full distance (Oscar aveva vinto la Sprint Race in Qatar lo scorso autunno), l'altro per l'incertezza sulla disponbilità del proprio compagno di squadra ad aspettarlo e dargli strada, come da richiesta del team e - verosimilemente - accordi iniziali.

Da parte sua, Lando Norris abbozza e nasconde la delusione, senza riuscirci più di tanto:

"Giornata fantastica, sono felicissimo: è stato un lungo percorso quello che ci ha portato a questo risultato. Complimenti a Oscar, mi ha superato al via e poi ha controllato la gara: si è meritato la vittoria. Il team mi ha chiesto di lasciarlo passare e io ho eseguito: finita lì. Credo ancora nel titolo, siamo messi bene per quello Costruttori. Continuiamo a crederci e a spingere".

Il Team Principal Andrea Stella offre il punto di vista del management McLaren:

"La nostra pazienza è... forgiata dai grandi campioni. Li conosciamo, sappiamo che se vedono l'opportunità di vincere, semplicemente ci provano. La strategia che abbiamo messo in atto mirava a difenderci dalla Mercedes di Hamilton, su un circuito dove poi è complicato superare. È stato necessario un approccio cauto. Oscar ha guidato bene per tutto il weekend, ora ci godiamo la doppietta e i punti che abbiamo fatto nella classifica Costruttori. Siamo stati bravi a dire a Norris: hai dimostrato quello che vali, ora fai il bene della tua squadra. Guardate che a noi piacciono questi piloti che fanno fatica a rinunciare alla vittoria. Ci sarà un po' da discutere a casa, ma i fatti dicono che qui abbiamo occupato per intero la prima fila e abbiamo fatto doppietta in gara".

Iniziano con i complimenti alla sua ex-squadra per la doppietta le dichiarazioni post-gara a caldo di sir Lewis Hamilton:

"Congratulazioni alla McLaren per questa doppietta: ne sono felice, è la mia vecchia famiglia. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo fatto un gran lavoro come team. Non avevamo il passo di McLaren o Red Bull ma abbiamo tenuto duro soprattutto con le gomme. Con Verstappen è stata una bella lotta, sono le corse. Sembrava impossibile riuscire a tenerlo dietro, ha frenato tardissimo e mi ha colpito, io ero fermo sulla mia traiettoria. È stato un incidente di gara".

Max Verstappen replica in modo lapidario a chi gli fa notare il tono dei suoi dialoghi va radio con il put wall Red Bull:

"È fastidioso subire le decisioni altrui. Io sono fatto così. Se qualcuno pensa che questo posso influenzare le mia guida si sbaglia di grosso"