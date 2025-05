Piastri: "Ho pasticciato un po'...". Norris: "Stiamo arrivando"

"Penso che l'intera giornata sia stata un po' altalenante, penso che quando riusciamo a mettere tutto insieme il ritmo sia abbastanza buono. Al momento non si sta rivelando così facile fare, quindi ho alcune cose da sistemare, penso soprattutto per me stesso che sia stata una giornata molto caotica, quindi sì, proverò a resettare, perché penso che il ritmo ci sia. Credo che la Ferrari si stia rivelando molto più forte qui di quanto non abbia fatto finora, ma penso di essere stato soprattutto io a pasticciare un po' troppo. Ci sono molte cose da imparare e penso che quella di sarà una giornata interessante".