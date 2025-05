Piastri è il nuovo "Iceman", salto di qualità per Kimi. Ferraristi sull'orlo di una crisi di nervi

Quattro in pagella, zero in classifica. Non accadeva da otto anni (2017, McLaren-Honda) che dopo sei GP lo spagnolo non riuscisse ancora a muovere la sua classifica. A Miami Alosnso si è girato da solo come un... pivellino. Come lui (nel senso della mancanza di punti) infatti solo rookies o poco più: Lawson, Doohan, Bortoleto. E pensare che il suo compagno di squadra LANCE STROLL (VOTO 6) è nono in classifica con quattordici punti e in Florida ha centrato la top five nella Sprint del sabato.