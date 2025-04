Piastri domina a Sakhir, Russell e Norris sul podio, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton

Oscar Piastri domina dal semaforo alla bandiera a scacchi il Gran Premio del Bahrain, diventando il primo pilota a mettere piede quest'anno sul gradino più alto del podio. Scattato dalla pole position, il ventiquattrenne australiano della McLaren ha condotto l'intera gara con grande autorità, mai veramente messo sotto pressione dalla concorrenza. Secondo posto per George Russell (sub judice però infrazione legata al DRS della sua monoposto) che si è ripreso fin dallo scatto al semaforo la posizione che gli era stata tolta per infrazione ai box durante le qualifiche. Il pilota della Mercedes ha infilato al via la Ferrari di Charles Leclerc e ha provato a tenere sotto pressione (in vano) il leader per tutto il Gran Premio, resistendo nel finale agli attacchi di Lando Norris che si era liberato in precedenza della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto posto per l'altro ferrarista Lewis Hamilton che precede un deludente Max Verstappen e Pierre Gasly (Alpine). Esteban Ocon chiude ottavo una prova tutta sostanza con la Haas-Ferrari, Yuki Tsunoda è nono (primi punti per il giapponese con la Red Bull), Oliver Bearman porta in zona punti anche la seconda Haas powered by Ferrari.Gara arrembante all'inizio ma non proprio impeccabile per Andrea Kimi Antonelli che dopo l'intervento della Safety Car (detriti in pista) finisce nel traffico a centro gruppo e chiude undicesimo, appena fuori dalla zona punti.