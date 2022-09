Perez: “Salire sul podio sarebbe un’esperienza unica” | Hamilton partirà dal fondo

GP MONZA

Quarta power unit Mercedes per il sette volte campione del mondo. Ricciardo: “Amo questo posto”

© Getty Images Inizia male il weekend di Monza per Lewis Hamilton. Sulla sua Mercedes verrà montata la quarta power unit e il sette volte campione del mondo dovrà partire dal fondo della griglia. Manca poco, intanto, al Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma domenica alle 15. Verstappen guida la classifica generale, il compagno di squadra alla Red Bull Perez prova a inseguire a 109 punti di distanza: “E’ un circuito difficile ma ho fiducia, proveremo ad avere un buon passo gara”. Pronto anche il campione in carica sul circuito brianzolo, Ricciardo: “Il ricordo dello scorso anno è ancora vivo, amo Monza ma sarà dura ripetersi”.

Domenica alle 15 a Monza partirà il Gran Premio d’Italia, sedicesima prova del circuito di Formula 1. Tutti all’inseguimento del leader della classifica generale Verstappen, compreso il messicano della Red Bull Perez, secondo e distante 109 punti dal compagno di squadra. “I tifosi rendono speciale questo posto e salire sul podio qui è una delle esperienze più speciali che possano capitare, spero che avremo un passo simile a quello di Spa ma questa pista è diversa rispetto al Belgio. Proveremo comunque a dare il massimo e sarà una gara interessante” le parole del messicano nella consueta conferenza stampa che precede il week end. Con lui ai microfoni anche Daniel Ricciardo, campione in carica a Monza: “L’anno scorso è stato speciale, un grande momento e i ricordi sono ancora vivi nella mia mente. Monza mi è sempre piaciuta, è una pista divertente con alta velocità, ci sono tanti aspetti che rendono tutto molto divertente. Sarà dura ripetersi ma non vedo l’ora di tornare in gara”.

Lewis Hamilton, cinque volte vincitore a Monza, partirà con una penalità: “E’ una delle piste storiche del circuito, davvero speciale con un pubblico incredibile. Guidare qui è un brivido, sembra di galleggiare sulle gomme e non è circuito semplice, aver vinto così tanto su questa pista mi riempie di grande soddisfazione. Sicuramente miglioreremo rispetto a Spa”. Sarà l’ultima gara a Monza per l’ex ferrarista Vettel: “E’ sempre speciale correre il Gp d’Italia, sarà la mia ultima gara a Monza quindi cercherò di godermela al massimo. Qui ho vinto in passato e conservo sempre bellissimi ricordi del circuito”. Così invece l’altro ex pilota della Rossa, Fernando Alonso adesso all’Alpine: “Stiamo vivendo un buon periodo, siamo costanti e puntiamo a proseguire su questo trend positivo”.