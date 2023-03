Perez: "GP da... appuntamento al buio". Per Hamilton "primo turno ok, secondo... molto meno"

FORMULA 1

© Getty Images "È andata bene, nel primo turno ci siamo concentrati su qualche novità che abbiamo portato, poi purtroppo la seconda si è di fatto ridotta ad una ventina di minuti ma siamo riusciti a fare un po' di lavoro per domani per quanto riguarda gli pneumatici, abbiamo fatto anche qualche long run. Fin qui tutto bene, vediamo domani. Le previsioni sono di tempo buono e non speriamo che il GP si corra sull'asciutto. Lo preferiamo, ma pensiamo di essere competitivi con qualsiasi condizione". Fernando Alonso giustamente ottimista al termone della prima giornata di prove che lo ha visto svettare nel secondo turno.

© Getty Images

MAX VERSTAPPEN

"Con la pioggia questo asfalto drena poco. Manca il grip, è molto scivoloso, come l'annoi scorso. È molto complicato capire il momento in cui cambiare gli pneumatici. Difficile capire quando si può spingere, con le interruzioni e le bandiere rosse del primo turno poi non abbiamo mai preso il ritmo. Abbiamo tante cose sulle quali lavorare in vista di sabato e si tratterà di azzeccare le scelte, ma dovremmo essere in una buona posizione".

Max Verstappen fa buon viso a cattivo gioco (o meglio... tempo) e in buona sostanza prenota la pole position per il terzo appuntamento del Mondiale. Meno sereno il suo compagno di squadra Perez, mentre in casa Mercedes Hamilton e Russell hanno opinioni divergenti sul lavoro compiuto tra i primi due turni di prove.

SERGIO PEREZ

"Giornata folle, anche per via dei problemi con il GPS. Abbiamo girato poco o nulla nel secondo turno. Sabato mattina avremo... troppo lavoro da fare e probabilmente il GP sarà un... appuntamento al buio! Abbiamo fatto qualche modifica nel primo e nel secondo settore tra i due turni e ne sono soddisfatto. Poi però il traffico mi ha ostacolato. Non c'è molto altro da aggiungere".

LEWIS HAMILTON

"Bene il primo turno, molto meno il secondo... Prestazioni piuttosto lineari, molto meglio in mattinata, appunto. Abbiamo fatto qualche modifica tra le due sessioni ma non sono andate nel verso giusto. Poi è arrivata la pioggia...

GEORGE RUSSELL

"Il secondo turno è stato un po' frustrante per tutti... Però per me è stata anche una buona sessione, ho fatto sicuramente un passo avanti rispetto alla prima. Vediamo un po' sabato e l'incognita maltmepo, oggi la pioggia è arrivata all'improvviso. Potremmo ricapitare e rendere le cose... più interessanti".