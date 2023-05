Perez fa il pieno di autostima: "Starei a casa con i miei figli se non credessi al titolo"

FORMULA 1

Dopo l'uno-due vincente di Baku, Perez punta a sfidare ancora il compagno di squadra bicampione del mondo

© Getty Images Castelli in aria o... solide realtà? Emerso come vincitore a tutto tondo del weekend di Baku, aggiudicandosi tanto la Sprint del sabato quanto il GP full distance, Sergio Perez ha fatto pari con Max Verstappen (due successi a testa nelle gare domenicali) e - alla vigilia del quinto appuntamento del Mondiale a negli USA -viaggia a sei soli punti di ritardo dal proprio capitano: 93 punti SuperMax, 87 Checo. La Perez-mania agita l'intero Messico e tutto lascia presagire una calata in massa dei connazionali di Sergio sulle tribune di Miami. In un'intervista rilasciata ad inizio settimana ai microfoni di SkySports il "nostro"... si lancia andare a sogni iridati forse non più così mostruosamente proibiti. Soprattutto nel caso in cui (al netto dei singoloi episodi, che potrebbero anche essergli favorevoli) l'attuale e schiacciante superiorità della Red Bull impedisse ancora ai piloti di Ferrari, Mercedes e Aston Martin ovviamente di frapporsi come in passato tra il messicano e l'olandese.

© Getty Images

“Con tre figli che mi aspettano a casa, non me andrei in giro per il pianeta se non credessi nella possibilità di diventare campione del mondo. E io ci sto provando: non sto ad ascoltare cosa dice la gente da fuori, conta solo la pista. Senza i problemi che ho avuto nelle qualifiche di Melbourne credo che sarei in testa al Mondiale: quest'anno credo che ci siano tutte le premesse per puntare al titolo".

© Getty Images

"In tutta sincerità credo che il rapporto tra me e Max sia molto buono: siamo molto simili, anche se sono in pochi a crederlo. Abbiamo una vita anche fuori da questo sport e quando siamo a casa entrambi stacchiamo la spina con la Formula Uno. Quando siamo in pista cerchiamo entrambi di dare il massimo e cercando di batterci a vicenda fa parte del nostro lavoro. Max si informa sulle indicazioni che io fornisco agli ingegneri ed io faccio lo stesso e questo spinge in alto le motivazioni di entrambi. Quest'anno credo che sia tuta questione di non fare errori. Sono deciso a giocarmi le mie chances di titolo ma so che la strada è molto lunga e difficile. Quindi testa bassa e avanti così".