Papà Verstappen durissimo: "Horner fa la vittima ma è lui il problema, se ne deve andare"

"Non può continuare così. La situazione non è buona per la squadra e sta allontanando le persone. Se Christian Horner rimane al suo posto le tensioni rischiano di esplodere e di mandare la squadra in pezzi.Non può andare avanti così com'è... Sta facendo la vittima, quando è lui a causare i problemi". Ha un retrogusto amarissimo la doppietta Red Bull nel Gran Premio del Bahrain. A riaccendere la miccia al termine di un weekend di successo ma travagliatissimo per i Tori è stato Jos Verstappen, papà del tre volte campione Max che ci è andato giù pesante (parlando con i media inglesi) sulla guerra di potere in atto nel team di Milton Keynes. Ipotizzando un futuro fosco per Red Bull e (per ora molto velatamente) lasciando intendere sviluppi clamorosi se il cinquantenne Team Principal e CEO di Re Bull Racing (al momento scagionato dai vertici RB in relazione alle accuse di comportamento inappropriato) rimanesse in sella. Non lo dice espressamente, ma la conclusione logica del ragionamento di Verstappen Sr. è proprio questa: l'uscita di scena di Horner.