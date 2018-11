Padre Georg: "Schumacher sente l’amore delle persone intorno, prego spesso per lui"

29/11/2018

Michael Schumacher dopo l'incidente a Meribel del 29 dicembre 2013 e il coma ha la faccia che "è diventata un po' più piena, ma il resto non è cambiato". Lo dice Padre Georg Gänswein, l’arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, uno dei pochi che è riuscito a fare visita al sette volte campione del mondo di Formula 1. L'incontro è avvenuto nel 2016 e il religioso amico sia di Papa Francesco che di Papa Benedetto XVI non ne ha parlato prima d'ora in segno di rispetto della moglie Corinna e dei figli.



Al settimanale tedesco Bunte, Padre Georg ha raccontato cosa è avvenuto nella villa di Schumi sul lago di Ginevra: "Ho parlato prima con sua moglie e la madre di lei, poi un'infermiera l'ha portato nel soggiorno. Ho detto loro di essere un suo vecchio tifoso e di essere affascinato dal modo in cui guidava Michael. Poi sono seduto di fronte a lui, l'ho toccato con entrambe le mani, l'ho guardato e gli ho fatto il segno della croce col suo pollice sulla fronte. La sua faccia è quella che noi tutti conosciamo, solo un po' più piena".