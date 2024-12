Norris: "Voglio vincere!" Piastri: "Anch'io, ma la McLaren viene prima"

"È stato tutto più complicato rispetto alle prove del venerdì, abbiamo impiegato un po' di tempo per trovare la condizione giusta ma alla fine ci siamo arrivati. A me personalmente è mancato ancora una volta qualcosina per fare la pole ma direi tutto bene per il team, ora dobbiamo portare a casa la doppietta in gara. Ho cercato di mantenere la concentrazione dopo la cancellazione del mio tempo, poi per fortuna me lo hanno ridato. Sia io che Lando vogliamo vincere il Gran Premio ma... la McLaren viene prima".