Norris vince a Monaco su Leclerc e Piastri, Verstappen e Hamilton in top five

Seconda vittoria stagionale per Lando Norris dopo quella di inizio Mondiale in Australia. Il pilota inglese della McLaren la spunta su Charles Leclerc al capolinea dei tradizionali settantotto giri di un Gran Premio del Principato di Monaco tirato e tattico allo stesso tempo, condizionato nel bene e nel male dall'obbligo del doppio pit stop. Terzo gradino del podio per Oscar Piastri con l'altra McLaren. L'australiano resta leader del Mondiale ma Norris gli riguadagna dieci punti, portandosi a tre sole lunghezze dal leader. Giù dal podio Max Verstappen (pit stop finale all'ultimo giro) che chiude appunto quarto davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Sesto il rookie Isack Hadjar (Racing Bulls) che precede Esteban Ocon (Team Haas), Liam Lawon con l'altra Racing Bulls e le due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz a chiudere la top ten.