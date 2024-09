Norris trionfa a Marina Bay, Verstappen e Piastri sul podio, Leclerc quinto in rimonta

GRAN PREMIO SINGAPORE

Il pilota inglese della McLaren riduce ancora il suo ritardo dal leader della classifica generale

© Getty Images Nonostante un paio di "baci" al muretto nella fase centrale della gara, Lando Norris vince a mani basse dalle pole position il Gran Premio di Singapore davanti a Max Verstappen (staccato di ventuno secondi) e alla McLaren gemella di Oscar Piastri, riducendo a cinquantadue punti il suo ritardo dal tre volte campione del mondo olandese nella classifica generale a sei gare dal "sipario". George Russell chiude quarto davanti a Charles Leclerc che nel finale di gara cambia passo e chiude in progressione. Lewis Hamilton completa in sesta posizione il 350esimo GP della sua carriera davanti a Carlos Sainz e Fernando Alonso. Nico Hulkenberg e Sergio Perez (nono e decimo) si aggiudicano gli ultimi punti iridati in palio.

© Getty Images

Nel Mondiale Piloti, la sfida tra Max Verstappen e Lando Norris va alla seconda pausa stagionale (si torna in pista tra poco meno di un mese ad Austin) con il tre volte campione olandese a 331punti contro i 279 del rivale inglese. Charles Leclerc vede invece ridursi ad otto sole lunghezze il suo margine di vantaggio su Oscar Piastri: 245 punti a 237. Carlos Sainz resiste in sesta posizione con 190 punti. Al suo inseguimento la coppia Mercedes: 174 punti per Lewis Hamilton, 155 per George Russell, mentre Sergio Perez chiude la fila degli otto piloti delle "Big Four" del Mondiale con 144 punti.

Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, il parziale di 40 punti a 19 messo a segno dalla McLaren sulla Red Bull a Marina Bay porta la forbice tra le due squadre a 41 punti: 516 a 475. Restano sostanzialmente intatte (anche se con una prova in meno a disposizione) le chances della Ferrari di minacciare l'attuale secondo posto dei "Tori": 441 punti per il Cavallino Rampante, per un confortevole margine di vantaggio di 112 punti sulla Mercedes.

© Getty Images

LA CRONACA DEL GRAN PREMIO

Solo Hamilton e Ricciardo al via con le soft. Per sir Lewis si tratta del 350esimo Gran Premio della carriera. Magnussen, Stroll e le Stake F1 con la hard, mescola media per il resto del gruppo. Norris scatta alla perfezione dalla pole e al termine del primo dei 62 giri in programma precede Verstappen, Hamilton, Russell e Piastri. Ottava posizione per Leclerc (lungo alla prima esse dopo il via nella scia di Alonso), avvio ancora più movimentato per Sainz, dodicesimo.

© Getty Images

Riccardo abbandona le soft per un treno medium al giro 12/62. Norris allunga gradualmente ma implacabilmente su Verstappen: otto secondi al quattordicesimo passaggi (quando Sainz fa il suo pit stop, da medium a hard), undici secondi già tre giri più in là. Ritiro per Albon al diciassettesimo giro. Pit stop per Hamilton, ormai in prossimità del primo terzo della distanza.

© Getty Images

Ottimo quinto, Hulkenberg si difende con le unghie e con i denti da Alonso e Leclerc, sui quali rinviene un sempre più sorprendente Colapinto con la Williams superstite. Diciassette secondi di vantaggio per il leader Norris su Verstappen. Seguono Russell, Piastri e appunto Hulkenberg. Pit stop per Alonso al giro 26/62. Hamilton si lamenta a più riprese via radio della pessima guidabilità della sua Mercedes. Il suo compagno di squadra Russell ai box al giro 28 di 62. Leclerc infila Hulkenberg al passaggio seguente. Verstappen si ferma al giro 30/62 e rientra dietro a Leclerc che poi riesce a superare.

© Getty Images

Norris va lungo in stacca, sfiora le barriere in uscita e rientra ai box per sistemare l'ala anteriore! Al suo inseguimento c'è ora il compagno di squadra Piastri. Giro 32/62, metà distanza. Dietro alle due McLaren Verstappen, Leclerc (che non si è fermato), le due Mercedes di Russell e Hamilton, poi Tsunoda, Sainz, Alonso e Hulkenberg a completare la top ten. Leclerc sotto attacco da Russell al giro 36/62, il monegasco va ai box per montare la hard. Charles rientra ottavo davanti a Hulkenberg. Pit stop di Piastri (da media a dura) che rientra quinto alle spalle di Hamilton. Esaurita con quello dell'australiano la sequenza dei pit stop. Piastri infila Hamilton al quarantesimo giro, Leclerc supera Alonso e sale in settima posizione: sulla sua strada ora c'è la Rossa gemella di Sainz.

Venti giri alla bandiera a scacchi con ventiquattro secondi di vantaggio per Norris nei confronti di Verstappen. Poi Russel, Piastri, Hamilton e le due Ferrari, con Leclerc (ora il più veloce in pista) già davanti a Sainz. Piastri infila anche la Mercedes di Hamilton e fa il suo ingresso in zona podio. Norris "bacia" di nuovo il muretto, questa volta sul lato destro! Leclerc supera Hamilton e sale in quinta posizione, poi va a caccia di Russell e lo raggiunge a cinque tornate dalla bandiera a scacchi ma non riesce mai ad affiancarlo e deve rassegnarsi alla quinta posizione finale dietro a Norris, Verstappen, Piastri e allo stesso Russell.