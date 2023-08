Norris rassegnato: "Verstappen non sbaglia mai..." Per Russell "Max fuori portata, punto al podio

GP OLANDA

Il campione in carica più forte anche degli imprevisti di una qualifica dalle condizioni meteo mutevoli

© Getty Images "Sono state qualifiche molto complicate, l'asfalto era molto scivoloso. Bisognava mettere insieme il giro veloce e stare fuori dai guai, alla fine siamo riusciti a gestire tutto molto bene. L'ultimo giro è stato davvero piacevole. È sempre bellissimo riuscire a fare il massimo davanti a questa gente". Dichiarazioni di prammatica per Max Verstappen, alla terza pole consecutiva a Zandvoort, messa al sicuro gestendo senza troppo affanno la sfida portatagli dalla McLaren ed in particolare da Lando Norris che deve ora provare il tutto per tutto al via dalla prima fila nel tredicesimo appuntamento del Mondiale.

"Il secondo posto è un buon risultato in queste condizioni. Chiaramente speri sempre che Max commetta un errore ma non lo fa mai. Per certi versi è frustrante... Sono contento, il team ha fatto un buon lavoro in qualifiche molto caotiche. Le condizioni le hanno rese ancor più stressanti di quanto non siano normalmente. L'ultimo tentativo? La prima metà del giro è stata fantastica, la seconda uno dei miei giri peggiori. Ma abbiamo sempre fatto bene in questo tipo di condizioni, accetto il secondo posto". (Lando Norris)

© Getty Images

"Sono contento di esser riuscito a ritrovare una buona forma, anche grazie a nuove idee che ho applicato oggi. Spero di poter lottare per il podio domani. Abbiamo faticato quando la pista era molto bagnata. Speriamo di poter fare una bella gara dietro a Max e di poter lottare con gli altri". (George Russell)

"Mi sono sentito bene, i miglioramenti introdotti di recente hanno funzionato: un passo nella direzione giusta. Ringrazio il team perché (prima della chiusura di agosto) in fabbrica hanno fatto gli straordinari a luglio". (Fernando Alonso)

"È stata una grande giornata e fin qui un gran fine settimana. La nostra macchina è andata molto ben fin dalla prima sessione. Non ce lo aspettavamo su una pista da grande carico aerodinamico come questa e invece..." (Alexander Albon)

"Ho cercato di spingere al massimo ma ho dovuto fare due giri lanciati consecutivi e le gomme sono finite. La macchina non è più stata la stessa del primo turno del weekend, quando mi ero sentito fiducioso. Da lì in avanti invece non è più stata la stessa, non la sentivo più. Non possiamo farci granché ma farò del mio meglio in gara". (Lewis Hamilton)

"Sentimenti contrastanti, oggi. Questa è una grande opportunità, la sogno da quando ero piccolissimo, ma avrei preferito affrontarla con qualche turno di prove libere alle spalle in più". (Liam Lawson)