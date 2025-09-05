Logo SportMediaset
Norris: "Possiamo ancora migliorare". Antonelli: "Peccato, ma la fiducia resta alta"

Il pilota italiano della Mercedes punta a riscattarsi nella seconda giornata del weekend monzese 

di Stefano Gatti
05 Set 2025 - 20:32
© IPA

© IPA

LANDO NORRIS

"Al momento gli avversari sono più vicini del solito ma non mi lamento. Dobbiamo cercare di aumentare il nostro vantaggio, in modo da stare più tranquilli. Qui a Monza il livello di carico aerodinamico è completamente opposto a quello di Zandvoort, dove eravamo facilmente i più veloci. Non è una sorpresa, questo è probabilmente quello che ci aspettavamo. Siamo ancora in una posizione ragionevole. Non ci siamo espressi al nostro livello. Ci sono alcune piccole cose da migliorare e saremo un po' migliori. Per quanto riguarda il passo, con le medie siamo abbastanza soddisfatti ma eravamo a pista libera. Nel traffico della gara poi magari cambia tutto e dobbiamo fare due soste..." 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Ho spinto un po' troppo per il momento della frenata. La giornata sembrava buona, soprattutto a livello di passo, perché ho fatto una buona FP1 e l'inizio delle FP2 sembrava forte. La fiducia è ancora alta e ci stiamo muovendo nella giusta direzione con l'assetto. Peccato perdere qualche giro, ma mi preparerò a fare il miglior lavoro domani. Mi sentivo abbastanza sicuro prima del testacoda. Ci stavamo muovendo nella giusta direzione con l'allestimento. Ovviamente è stato un peccato perdere il turno, ma da cercherò di essere pronto a dare il meglio sabato. Le qualifiche saranno molto combattute, come sempre. Siamo tutti molto vicini, sarà una bella sfida. Cercherò solo di fare il miglior lavoro possibile e cercherò di partire il più avanti possibile".

CARLOS SAINZ

"In termini di tempo sul giro e prestazioni è stata una giornata incoraggiante. Penso che questa mattina siamo partiti bene a livello di set-up e di bilanciamento. In termini di fiducia c' ancora da lavorare. Ho faticato un po' alla Parabolica e alla Ascari. È molto diverso da quando qui guidavo la Ferrari. Ci sono alcuni settori molto buoni, altri molto difficili. Ogni giro che faccio cerco di imparare ad adattarmi e a guidare. Il ritmo però è un promettente, come ho detto. Ora devo solo arrivare a sentirmi più a mio agio al primo giro con le soft". 

MAX VERSTAPPEN

"È andata abbastanza bene. Sembra che siamo più competitivi e sono abbastanza contento anche della macchina. Le due sessioni di oggi sono state difficili, con diverse uscite e tanta ghiaia in pista, ma nel complesso è stato un venerdì decente".

