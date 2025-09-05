Norris: "Possiamo ancora migliorare". Antonelli: "Peccato, ma la fiducia resta alta"

Il pilota italiano della Mercedes punta a riscattarsi nella seconda giornata del weekend monzesedi Stefano Gatti
LANDO NORRIS
"Al momento gli avversari sono più vicini del solito ma non mi lamento. Dobbiamo cercare di aumentare il nostro vantaggio, in modo da stare più tranquilli. Qui a Monza il livello di carico aerodinamico è completamente opposto a quello di Zandvoort, dove eravamo facilmente i più veloci. Non è una sorpresa, questo è probabilmente quello che ci aspettavamo. Siamo ancora in una posizione ragionevole. Non ci siamo espressi al nostro livello. Ci sono alcune piccole cose da migliorare e saremo un po' migliori. Per quanto riguarda il passo, con le medie siamo abbastanza soddisfatti ma eravamo a pista libera. Nel traffico della gara poi magari cambia tutto e dobbiamo fare due soste..."
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Ho spinto un po' troppo per il momento della frenata. La giornata sembrava buona, soprattutto a livello di passo, perché ho fatto una buona FP1 e l'inizio delle FP2 sembrava forte. La fiducia è ancora alta e ci stiamo muovendo nella giusta direzione con l'assetto. Peccato perdere qualche giro, ma mi preparerò a fare il miglior lavoro domani. Mi sentivo abbastanza sicuro prima del testacoda. Ci stavamo muovendo nella giusta direzione con l'allestimento. Ovviamente è stato un peccato perdere il turno, ma da cercherò di essere pronto a dare il meglio sabato. Le qualifiche saranno molto combattute, come sempre. Siamo tutti molto vicini, sarà una bella sfida. Cercherò solo di fare il miglior lavoro possibile e cercherò di partire il più avanti possibile".
CARLOS SAINZ
"In termini di tempo sul giro e prestazioni è stata una giornata incoraggiante. Penso che questa mattina siamo partiti bene a livello di set-up e di bilanciamento. In termini di fiducia c' ancora da lavorare. Ho faticato un po' alla Parabolica e alla Ascari. È molto diverso da quando qui guidavo la Ferrari. Ci sono alcuni settori molto buoni, altri molto difficili. Ogni giro che faccio cerco di imparare ad adattarmi e a guidare. Il ritmo però è un promettente, come ho detto. Ora devo solo arrivare a sentirmi più a mio agio al primo giro con le soft".
MAX VERSTAPPEN
"È andata abbastanza bene. Sembra che siamo più competitivi e sono abbastanza contento anche della macchina. Le due sessioni di oggi sono state difficili, con diverse uscite e tanta ghiaia in pista, ma nel complesso è stato un venerdì decente".
