Napoli, Manna: "Contenti del ritorno di Lukaku, nessun problema con Conte"

Intervenuto ai microfoni di Supercoppa Italia Live su Italia1, il ds del Napoli Manna ha fatto il punto in casa azzurra: "Sicuramente siam contenti che Lukaku sia rientrato. Non è ancora in condizioni di giocare, ma è un ragazzo di personalità, ci dà una mano perché è importante. Vedremo nelle prossime settimane. Noi non abbiamo mai avuto problemi interni con Conte. La sua non è stata un’uscita polemica in passato, ma un grido di allarme. Abbiamo fatto 2 sconfitte dopo un periodo ottimo, è fisiologico. Il dispendio di energie è enorme e la rosa ora è limitata. Noi siamo contenti del mister e qualsiasi sia il risultato di oggi non siamo condizionati".