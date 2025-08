Basket, ct Italia U18: "Nostri giovani giochino in A". Ma Lonati parte per gli USA

Proprio in NCAA (la lega universitaria americana) andrà infatti il nostro miglior giocatore, quell'Achille Lonati autore di 27 punti nella finalina per il bronzo e messo già sotto contratto a 18 anni dalla St. Bonaventure University. "Da qui a 6/7 anni del nostro lavoro beneficerà la Nazionale maggiore, non vanifichiamo tutto. Questi ragazzi devono trovare spazio nei club. Dal punto di vista economico bisogna rendere conveniente far giocare nelle squadre italiane i giovani italiani, e soprattutto strutturare nel tempo i progetti. Ricordiamo i tempi in cui la pallacanestro italiana era al vertice, dirigenti e allenatori di club duravano e non venivano disconosciuti alla prima difficoltà. È necessario tornare a fare impresa per ottenere risultati sportivi".