Norris: "Nessuno si diverte a lottare con Verstappen, ora so come batterlo"

"Devo sicuramente guardarmi indietro e provare a fare meglio. La cosa che ho imparato quest'anno è che devo avere più fiducia in me stesso. Sembra semplice, ma è il mio carattere: ho sempre bisogno di convincere prima di tutto me stesso che devo crederci. Quest'anno, è vero, ho commesso alcuni errori e non ho dato abbastanza battaglia a Max, ma sono piuttosto soddisfatto: ora so cosa serve per batterlo e so che la missione è sicuramente possibile. Sono contento di godermi un po' di vacanza ma non vedo l'ora che arrivi il nuovo anno".