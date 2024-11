Norris: "Missione compiuta ma la concorrenza è vicina". Russell: "È tutta questione di ritmo"

"È stato difficile, dal punto di vista del ritmo questa pista è... la più veloce di tutte! In ogni caso missione compiuta, abbiamo fatto una grande qualifica, ci siamo ripresi dopo Las Vegas. Ci aspettavamo di essere davanti ma pensavamo di avere un po' più di vantaggio sulla concorrenza, pensando anche alla nostra performance qui l'anno scorso. Ho fatto subito un buon giro, sufficiente per la pole. Per fortuna, visto che poi ho abbandonato il secondo tentativo a causa di un paio di errorini". Lando Norris riparte da Losail con una pole-sprint annunciata sì ma messa in pericolo fino alla bandiera a scacchi da George Russell. Per la McLaren comunque nella Sprint del sabato una bella occasione di guadagnare punti sulla Ferrari nel rush finale per il titolo Costruttori.