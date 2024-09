 Norris e Verstappen in prima fila a Singapore, Ferrari in quinta fila, incidente per Sainz

PROVE UFFICIALI

I due sfidanti per il titolo affiancati sulla prima fila del diciottesimo appuntamento del Mondiale nella città-stato asiatico

© Getty Images Pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore. Tempo di un minuto, 29 secondi e 525 millesimi per il pilota inglese della McLaren che precede di 203 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Seconda fila a sorpresa per le Mercedes di sir Lewis Hamilton e George Russell. Solo quinto Oscar Piastri con l'altra McLaren - tutt'altro che perfetto nel convulso finale delle qualifiche stesse - che divide la terza fila (anche in questo caso largamente imprevista) con Nico Hulkenberg al volante della Haas powered by Ferrari. Alle loro spalle gli outsider Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. Non vanno oltre la quinta fila le Ferrari. Charles Leclerc si è visto cancellare il suo miglior tempo, scalando così in nona posizione. È stato invece un incidente originato da un suo errore di valutazione a compromettere le performance di Carlos Sainz. La caccia alla pole (Q3) è stata infatti interrotta da un'uscita di pista dello spagnolo che ha perso il controllo della sua SF-24 proprio alla fine del suo giro di lancio, impattando on il posteriore le barriere all'esterno della curva più veloce del tracciato, la difficile "double apex" sinistrorsa che immette sul rettilineo dei box e del traguardo. Danni pesanti al posteriore della Rossa numero 55 ma fortunatamente pilota incolume e rapidamente fuori dall'abitacolo, poi sotto la lente d'ingrandimento della Direzione Gara (che gli ha comminato un avvertimento formale) per attraversato la pista senza la "scorta" dei commissari di pista. Nel bilancio (negativo) di giornata della Scuderia di Maranello anche una multa di cinquemila euro per aver modificato la pressione degli pneumatici all'interno di una sessione senza averne ottenuto l'autorizzazione della FIA e senza la presenza di uno suo rappresentante.

Eliminati agli sgoccioli del Q1 (e tra di loro separati da soli sette millesimi di secondo!) Alexander Albon e Franco Colapinto formano una sesta fila "cento per cento" Williams. Alle loro spalle, "ritorno all'inferno" per Sergio Perez. Il messicano della Red Bull divide la settima fila con Kevin Magnussen, mentre Esteban Ocon affianca Daniel Ricciardo sulla settima. Nona e penultima fila per Lance Stroll (Aston Martin) e per Pierre Gasly con la Alpine, mentre dalla decima e ultima linea dello schieramento prenderanno il via - come largamente previsto - le due Stake F1 Sauber (ormai team-cenerentola del Mondiale) di Valtteri Bottas e di Guanyu Zhou.