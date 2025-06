Norris e Piastri in cattedra. Verstappen davanti a Stroll e Leclerc

McLaren senza sconti (per la concorrenza) nel secondo turno di prove libere di Spielberg vista tramonto. Dopo aver ceduto il volante della sua monoposto al rookie Alexander Dunne nelle FP1, Lando Norris ha messo a segno il miglior time attack nel tempo di un minuto, quattro secondi e 580 millesimi, sopravazando di 157 millesimi Oscar Piastri. Alle spalle dei padroni del Mondiale c'è Max Verstappen. Sulla pista di casa (della Red Bull), l'olandese stacca il terzo tempo a 318 millesimi dalla vetta, mentre Lance Stroll (+0.442) a sorpresa si inserisce tra il quattro volte campione del mondo e Charles Leclerc. Come Norris in... panchina all'ora di pranzo (Dino Beganovic sulla sua SF-25), il monegasco chiude la top five con un crono abbondantemente oltre il mezzo secondo di ritardo dal vertice (610 millesimi). Solo decimo Lewis Hamilton (nono nelle FP1) che incassa 931 millesimi da Norris (un'eternità su un tracciato così breve) e precede Andrea Kimi Antonelli (+0.957) che replica a sua volta l'undicesimo tempo del primo pomeriggio. Da notare un malinteso all'inizio del turno tra il sette volte iridato e AKA, per il quale sir Lewis si è subito scusato con il giovane pilota italiano della Mercedes ma è poi stato ugualmente convocato in Direzione Gara. Antonelli è stato multato di cento euro poer aver superato il limite di ottanta chilometri in corsia box.Sesto tempo per l'altra Freccia d'Argento di George Russell (primo nelle FP1, vincitore del GP d'Austria 2024) ma lontano 649 millesimi dal leader.