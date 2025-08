Volley, ct De Giorgi deluso: "Non è stata la finale che volevamo fare"

"Chiaramente non è stata la finale che immaginavamo e volevamo fare, sono successi anche episodi che hanno complicato alcuni aspetti. Alla fine c'è una parte di percorso che abbiamo compiuto, perché arrivare a giocarci una finale era qualcosa di importante per noi. Certamente non siamo contenti di come sia andata al di la della Polonia che ha giocato questa settimana di Finals molto bene, noi non siamo stati capaci in alcune situazioni di gioco che erano molto chiare. Un po' per la bravura dei loro attaccanti e un po' perché noi siamo mancati in alcune situazioni dove invece dovevamo essere più efficienti". Così il ct dell'Italvolley Ferdinando De Giorgi commenta la pesante sconfitta nella finale di Vnl contro la Polonia. "Il gioco non era complicatissimo oggi anche se i loro schiacciatori hanno fatto una grande differenza. Il primo set è stato combattuto, nel secondo c'è stato questo errore di formazione che ha un po' complicato la situazione, anche se devo dire che i ragazzi hanno provato a reagire ugualmente. Il terzo set, invece, ci servirà per riflettere perché al di la della bravura dell'avversario che ha mantenuto un ritmo alto, noi sicuramente potevamo fare di più", ha aggiunto. " Per quanto riguarda il percorso in generale in questa VNL possiamo dire che è stato positivo, lungo e con le idee abbastanza chiare. Tutti hanno contribuito al risultato ottenuto. La gara di oggi non deve cancellare quanto di buono fatto. Quest'anno abbiamo un Mondiale e questa era una tappa importante per fare dei passi in avanti. Chiaramente ce ne sono ancora degli altri da fare ma bisogna guardare avanti", ha concluso.