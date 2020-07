Niente Red Bull per Vettel: "Non c'è posto per lui"

PORTE CHIUSE

Il futuro di Sebastian Vettel non sarà alla Red Bull. Dopo essere stato beccato a colloquio con Horner e Marko lo scorso weekend, dalla Red Bull è arrivata la smentita su un possibile ritorno del tedesco che a fine stagione lascerà la Ferrari: "Non ci sono sedili disponibili per il 2021". Porte chiuse per Vettel che, per la prossima stagione, è attualmente svincolato e alla ricerca di una scuderia pronta a puntare su di lui. Vettel, la "testa" è al GP twitter

twitter

twitter

twitter





twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte

Nessuno in casa Red Bull dimenticherà mai le emozioni ed i trionfi vissuti grazie a Vettel, ma gli attuali rendimenti di Max Verstappen ed Alexander Albon non lasciano spazio ad un possibile inserimento a sorpresa del tedesco. E' questo quanto evidenziato dal boss Red Bull Helmut Marko che, senza giri di parole, ha lasciato alla porta il campione della Rossa: "Sono sorpreso di come sia finita tra la ferrari e Vettel, ma so che nel 2021 non c'è nessun sedile disponibile nella Red Bull per Seb. La porta è chiusa per la prossima stagione, nel 2022 si concluderanno dei contratti e penseremo alle mosse da fare".

"Ad ora siamo concentrati sui nostri piloti attuali e siamo contenti del loro rendimento. Vettel tornerà ai livelli delle vittorie mondiali? Dovreste chiedere a lui, la decisione e sua per quel che vorrà fare in futuro" ha proseguito Marko. Anche il team principal Christian Horner gli fa eco: "Sarà per sempre nella storia della Red Bull, ma il nostro impegno è massimo per i nostri piloti e pensiamo di avere un team ottimo con Max e Albon. Il nostro no a Seb è deciso e lui ne è consapevole".