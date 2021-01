Nell'Alpine F1 Team Davide Brivio ritrova... Rossi! Il puzzle Renault-Alpine prende forma

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Avrebbe dovuto passare ad un altro incarico all'interno della Renault, invece Cyril Abiteboul lascia tout court la Casa francese ed al suo posto nelle vesti di nuovo CEO del marchio Alpine arriva Laurent Rossi, finora "director of strategy and business development" Renault che risponderà direttamente a Luca De Meo, Presidente e Amministratore Delegato Renault dallo scorso mese di luglio. Attesa per le conferme di Davide Brivio a responsabile del programma F.1 e diMarcin Budkowsi nel ruolo di Team Principal Alpine F1 Team.

"Ringrazio il Gruppo Renault per avermi dato fiducia in tutti questi anni, in particolare nel rilancio e nella ricostruzione del team, iniziata nel 2016. Le solide fondamenta della squadra corse nelle sue strutture in Francia ed Inghilterra, l'evoluzione dello sport verso un modello economicamente sostenibile e da ultimo il progetto Alpine puntano nella direzione giusta".

Con queste parole Cyril Abiteboul prende congedo dalla Casa alla quale ha dedicato praticamente tutta la sua carriera nel Mondiale. Approdato alla Renault direttamente dagli studi universitari, il 43eenne manager parigino era diventato direttore esecutivo della scuderia di Formula Uno nel 2010, tre anni dopo il suo ingresso, per poi farvi ritorno nell'estate del 2014, dopo nemmeno due stagioni da Team Principal della Caterham nel Mondiale.

Luca De Meo ringrazia così Abiteboul:

"Ringrazio sinceramente Cyril per il suo impegno instancabile che ha portato dal penultimo posto nella classifica Costruttori del 2016 ai tre piazzamenti sul podio della scorsa stagione. Il lavoro che ha svolto per noi fin dal 2007 ci permette di guardare al futuro con una squadra forte e la nuova identità Alpine, alla conquista di altri podi quest'anno".

Oltre che al settore produzione di Alpine, il ruolo di Laurent Rossi si estende al team di Formula Uno e alle altre attività sportive del marchio. Con la probabile nomina di Marcin Budkowski a Team Principal, Davide Brivio - che meno di una settimana fa ha lasciato il Team Suzuki Ecstar della MotoGP - sembra destinato al ruolo di responsabile del programma Alpine F.1 che vedrà impegnati in pista il rientrante Fernando Alonso ed il confermato Esteban Ocon: probabilmente una posizione intermedia tre quelle di Rossi e Budkowski. Per i dettagli (e per capire quali sarannno i margini di manovra del manager brianzolo) occorre però attendere il prossimo comunicato Renault/Alpine.