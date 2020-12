Natale è la nuova "deadline" per sciogliere il nodo del... settimo anno tra il Re Nero e la Mercedes

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Yuki Tsunoda pronto a saltare sull'Alpha Tauri guidata fino ad Abu Dhabi da Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg candidato a prendere il posto di Alexander Albon sulla Red Bull "diversamente veloce": gli ultimi tasselli del mercato piloti da incastrare nella loro sede? No, al mosaico 2021 manca ancora la tessera-chiave ma Lewis Hamilton e la Mercedes puntano all'ottavo "abbraccio" consecutivo: il distanziamento può ancora aspettare ma la stretta di mano (anzi il pugno contro pugno) ancora manca...

Prima l'opportunità di mettere a segno, valorizzare come si deve, insomma "vendere" il settimo titolo iridato del Re Nero (il sesto del binomio Hamilton-Mercedes, il settimo della Casa di Stoccarda, grazie a Nico Rosberg). Poi la positività al Covid-19 che ha costretto Lewis a saltare il Gp di Sakhir e ad isolarsi. Per una ragione e per l'altra, la trattativa tra la stella della Formula Uno contemporanea e le Frecce d'Argento è andata e sta ancora andando per le lunghe.

Nell'immediato (e sofferto) post-gara di Abu Dhabi, Hamilton ha dichiarato che il rinnovo è questione di una decina di giorni, un paio di settimane al massimo: Natale, insomma. Banalmente detto, un regalo di Natale: per lui stesso, per la Mercedes, non certo per la concorrenza.

"Punto ad essere qui l'anno prossimo, voglio essere qui. Credo che noi, come squadra, possiamo ancora fare molto insieme: nello sport e fuori dallo sport".

Settimana decisiva (e forse conclusiva) questa per il raggiungimento di un accordo largamente anticipato, che però conserva un minimo di componente 'suspense': non fosse altro per il suo protrarsi - ad oggi - un mese quasi esatto dalla conquista del settebello iridato ad Istanbul, domenica 15 novembre scorso.

Da parte sua Toto Wolff riprende e completa le riflessioni di Hamilton:

"La trattativa andrà in porto, non ci sono ragioni per le quali non debba andare a buon fine. Ci parleremo presto, dobbiamo solo sederci in intorno ad un tavolo: realmente o... virtualmente. Certo, i tempi si sono allungati. L'idea iniziale era quella di farlo dopo la conquista del titolo ma poi la positività di Lewis ha rimandato tutto di dieci giorni, due settimane".

Ad essere pignoli, il comunicato Mercedes relativo alla positività del campione di Stevenage porta la data di martedì 1. dicembre, all'indomani del successo di Lewis al GP del Bahrain, ben oltre la "messa in sicurezza" del titolo piloti ad Istanbul, mentre quello Costruttori era cosa fatta da un mese esatto, ad Imola ... Ma tant'è.

L'interesse tra le due parti è ovviamente reciproco e su questo si basano le certezze di Toto Wolff, che però deve a sua volta svelare i piani per il proprio futuro immediato. Il nodo può essere solo quello sulle cifre dell'ingaggio e la storia (della Formula Uno, dello sport in generale) insegna che - con le premesse di cui sopra - l'accordo poi si raggiunge. Rientrando ad Abu Dhabi in condizioni di forma lontane dall'ideale, senza missioni imminenti tranne quella di impedire a George Russell di spargere ulteriore "fumo" sul peso specifico del suo titolo numero sette, Lewis ha d'altra parte dimostrato chiaramente le sue intenzioni. Magari per un solo anno, per provare a staccare Michael Schumacher, per conficcare a due mani la bandiera sul suo personale "otto...mila" e poi (magari, lo ripetiamo) lasciare in eredità ai suoi colleghi un'impresa di portata tale da necessitare decenni prima di essere portata a termine. Ed intanto lasciare da supercampione, in cima al mondo. Come raramente accade e come sono riusciti a fare Lauda e Prost, come invece non sono riusciti a fare prima di imboccare - ancora al volante o in sella - il viale del tramonto Sebastian Vettel, Valentino Rossi (nella MotoGP, appunto), lo stesso Michael Schumacher.