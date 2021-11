Morte Frank Williams: le reazioni dal mondo della Formula 1 e del motorsport

LACRIME E COMMOZIONE

Il presidente e ad della Formula 1 Domenicali il primo a parlare: "Ha sempre lottato dentro e fuori dalla pista"

La morte di Sir Frank Williams all'età di 79 anni ha scosso il mondo della Formula 1. L'addio allo storico fondatore ed ex capo dell'omonima scuderia non ha lasciato indifferente il paddock e le reazioni, da chi ne fa ancora parte o chi c'è stato in passato, sono state immediate. "Con Williams se ne va un gigante del nostro sport, ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori" ha commentato Stefano Domenicali, presidente e ad della Formula 1.

DOMENICALI: "WILLIAMS GIGANTE DEL NOSTRO SPORT"

"Questa mattina Claire Williams mi ha chiamato per informarmi della triste notizia che il suo amato padre, Sir Frank Williams, e' morto. Era un vero gigante del nostro sport che ha superato le sfide piu' difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori". Cosi' il presidente e amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali commenta la scomparsa del leggendario Frank Williams. "Abbiamo perso un membro molto amato e rispettato della famiglia della F1 e ci manchera' moltissimo", ha aggiunto. "I suoi incredibili risultati e la sua personalita' saranno impressi per sempre nel nostro sport. I miei pensieri sono con tutta la famiglia Williams e gli amici in questo momento triste", ha concluso Domenicali.

CAPITO, CEO WILLIAMS: "FINE DI UN'ERA PER SCUDERIA E F1"

"La Williams Racing è rattristata dalla scomparsa del nostro fondatore Sir Frank Williams - il comunicato della scuderia firmato dal CEO Jost Capito -. E' stato una leggenda e un'icona del nostro sport e la sua morte segna la fine di un'era per la nostra squadra e per la Formula 1. E' stato unico nel suo genere e un pioniere, nonostante tutte le avversità affrontate in vita ha guidato la nostra squadra a 16 titoli mondiali facendo diventare la Williams una delle scuderie più vincenti della storia del nostro sport".

COMUNICATO FORMULA E: "HA PLASMATO IL MOTORSPORT"

"Siamo profondamente dispiaciuti per la morte di uno dei migliori elementi del nostro sport, Sir Frank Williams. La sua passione e la sua tenacia, come il suo spirito pionieristico hanno plasmato il motorsport. I nostri pensieri alla famiglia".

RUSSELL: "NON SCORDERO' MAI LE NOSTRE RISATE"

Il pensiero di George Russell, attuale pilota Williams: "E' stato più di un capo, un mentore e un amico con chiunque abbia fatto parte di questa scuderia. Non scorderò mai le nostre risate ed è stato un onore gareggiare per lui ed essere una piccola parte di quanto ha lasciato alle sue spalle".