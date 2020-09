Monza, pole da record per Hamilton. Ferrari mai così in basso: Leclerc in settima fila, Vettel in nona

GP ITALIA F.1 PROVE UFFICIALI

A Monza la pole position è di Lewis Hamilton che batte il record della pista. Valtteri Bottas completa la prima fila tutta Mercedes mentre Carlos Sainz (McLaren) e Sergio Perez (Racing Point) conquistano la seconda linea. Delude la Red Bull, con Max Verstappen autore solo del quinto tempo. Qualifiche da incubo per per la Ferrari, fuori dalla top ten: 13esimo Leclerc, 17esimo Vettel

Monza segna una nuova, amara tappa nello sprofondo rosso di una stagione che precipita verso il baratro senza apparenti segni di reazione. Mentre Lewis Hamilton metteva ancora una volta in riga tutti (ad iniziare dal compagno di squadra Valtteri Bottas), Sebastian Vettel e Charles Leclerc erano già... sotto la doccia. O meglio al ring delle interviste, solo per consegnare ai microfoni delusione e scoramento destinati presumibilmente a rinnovarsi ancora da qui a fine stagione, a meno che tracciati meno filanti di Spa-Francorchamps e Monza non vengano in qualche modo in soccorso alle SF1000 del monegasco e del quattro volte iridato tedesco. Sebastian, che dodici anni fa a Monza conquistava la sua prima vittoria in Formula Uno con la Toro Rosso sotto il diluvio, non riesce neppure a superare il taglio del Q3 e prenderà quindi il via del GP d'Italia dalla nona e penultima fila. Leclerc è andato... appena più in là ma si è arenato nel Q2 e quindi, come una settimana fa in Belgio, scatterà dalla settima fila, lontanissimo dalla pole monzese da lui segnata un anno fa (completata dalal vittoria nel GP) e che quest'anno finisce nelle mani di un Lewis Hamilton superlativo.

Il Re Nero ed il suo compagno di squadra Bottasfin dal Q2 hanno ripetutamente abbassato il record della pista che apparteneva da due anni a Kimi Raikkonen (in pole con la Ferrari nel 2018 in 1.19.119). Il nuovo limite lo fissa Hamilton in un minuto, 18 secondi e 887 millesimi ed a completare la prima fila tutta Mercedes è Bottas, staccato di soli sessantanove millesimi. Se la prima fila è di fatto una conferma (l'abolizione del party mode non ha di fatto cambiato nulla) , la seconda invece contiene due sorprese perchè, anche se ad oltre sette decimi dalla pole. Il ferrarista prossimo venturo ha forse già sentito l'aria... di casa, anche se di una casa completamente deserta, priva della folla ferrarista che - sperabilmente - riempirà le tribune di Monza nel 2021. Al suo fianco Carlos avrà la, staccato di soli 25 millesimi.

Si prospetta un. L'olandese non ha mai brillato a Monza ma la partenza dalla terza fila (quinto tempo) complica la missione podio, mentre il suo compagno di squadradivide la quinta con la Alpha Tauri didal quale, dopo le prove libere, era lecito attendersi un guizzo in più. Il francese invece chiude la top ten, appena davanti al compagno di squadra Daniil Kvyat. A completare la terza fila ècon la seconda McLaren, mentre la quarta è occupata da Daniel Riccardo e Lance Stroll.

Nella seconda metà dello schieramento di partenza le due Alfa Romeo, curiosamente (e un po' malinconicamente) affiancate alle due Ferrari in settima e nona fila:(che ha perso appunto a vantaggio di Hamilton il record di Monza) affianca Leclerc, mentresi schiererà al fianco di Vettel. Alle loro spalle solo le Williams di Russell e Latifi e poi più nulla. Solo il nastro d'asfalto verso la Parabolica al cui ingresso (è giusto ricordarlo)che, al termine di quella stagione (il 1970) sarebbe diventato ilnella storia della Formula Uno.