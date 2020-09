Monza, Hamilton: "Prestazione fantastica". Bottas: "Gara interessante". Sainz: "Tanti rischi"

GP ITALIA

Pole position da record per Lewis Hamilton che a Monza distrugge il record precedente della pista conquistando per la 94esima volta in carriera il primo posto di partenza. Per il britannico, a caccia del sesto successo in stagione, soddisfazione per aver conquistato la sesta pole in otto GP: "Non è andata male, prestazione fantastica e tempismo perfetto per andare in pista. Ci voleva un giro pulito e ci sono riuscito". Hamilton poleman da record a Monza Getty Images

"Sono contento, Valtteri mi ha portato al limite e spinto a fare uno sforzo. Ho tanta esperienza qui, a volte avevamo meno carico e meno aderenza e oggi con queste temperature l'aderenza è stata diversa" ha aggiunto l'attuale leader della classifica piloti.

Bottas, che si è visto scappare dalle mani il record della pista, lancia la sfida in vista della gara di domenica: "Eravamo molto vicini, me l'aspettavo. Uscivo primo questo weekend, non so se la scia ha fatto la differenza e se Lewis ha avuto qualche vantaggio. Ieri abbiamo fatto bene, rispetto Lewis sono andato forte e domani la gara sarà interessante".

Entusiasmo e soddisfazione per il futuro ferrarista Carlos Sainz Jr. che con la sua McLaren partirà dalla terza posizione: "Mi sono sentito molto forte già dalle libere, ho provato a fare il giro forte sin da subito. Ho fatto un piccolo errore perdendo la macchina, alla Parabolica e alla Ascari ho dovuto volare. Mi sono trovato in una posizione giusta, soprattutto al secondo tentativo della Q3. Ho rischiato tanto, ma ne è valsa la pena. In gara terremo duro".