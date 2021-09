Monza, Bottas in pole: "Me la sono goduta, ho spinto fino alla fine"

I PROTAGONISTI

Dopo la pole del venerdì a Monza, Valtteri Bottas è soddisfatto. "E' stato un bel giro, è stata una bellissima sensazione spingere fino alla fine - ha spiegato . Ho anche aiutato Lewis con la scia". "Me la sono goduta. Mi sento bene e rilassato - ha proseguito -. Ho tutto risolto per il futuro. Il team ha lavorato benissimo". "L'Alfa Romeo sarà una novità entusiasmante, ma ora voglio concentrarmi sulla Sprint Race e poi vedremo domenica di fare il massimo".

HAMILTON: "OGNI PUNTO CONTA PER IL TITOLO"

Dopo aver chiuso dietro a Bottas le qualifiche per la Sprint Race, Lewis Hamilton vede il bicchiere mezzo pieno. "Congratulazioni a Bottas che ha fatto un giro super - ha spiegato - Sembrava mettersi bene per me, ma poi lui è stato più veloce". "Questa gara sprint può aiutare e cercheremo di sfruttarla al massimo - ha aggiunto -. Ogni punto conta per vincere il titolo". "I tifosi italiani sono fantastici ed è bellissimo sentire il loro calore", ha aggiunto.

VERSTAPPEN: "SOFFERTO, MA OK IL TERZO TEMPO"

Max Verstappen con un colpo di coda è riuscito a strappare il terzo tempo per la Sprint Race ed è soddisfatto del risultato. "Per noi su questa pista sarà sempre difficile - ha spiegato il pilota della Red Bull -. Abbiamo faticato più del previsto nelle prove libere, ma poi abbiamo recuperato". "Sono contento di essere terzo - ha aggiunto -. In ottica gara potremmo essere più vicini". "Vedremo cosa fare per migliorare il passo gara - ha conclus Max -. Penso che potremo fare punti importanti domenica".