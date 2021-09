Qualifiche Sprint a Monza: prima fila tutta Mercedes, Verstappen alle spalle di Bottas  e Hamilton, 7° Sainz davanti a Leclerc

Valtteri Bottas mette a segna una pole dell'ultimo secondo a Monza per il GP Sprint al via sabato pomeriggio alle 16.30 sarà affiancato da Lewis Hamilton, battuto per 96 millesimi di secondo. Seconda fila per il leader del Mondiale Max Verstappen (+0.411) e per Lando Norris con la velocissima McLaren (Mercedes). Daniel Ricciardo con l'altra MCL35M papaya ed il vincitore del GP d'Italia 2020 Pierre Gasly precedono le Ferrari di Carlos Sainz (+0.907) e Charles Leclerc (+0.955).