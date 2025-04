Montezemolo: "Antonelli? Lo avrei preso e parcheggiato un paio di annetti alla Sauber"

"Antonelli? È veloce, non sbaglia, sta crescendo... e poi è di Bologna! Peccato che guidi la Mercedes. Io lo avrei preso volentieri, lo avrei parcheggiato per un paio di annetti sulla Sauber e poi me lo sarei ripreso. È stato bravo Toto a metterlo sotto contratto per tempo. Come aveva fatto la McLaren in passato con Hamilton".