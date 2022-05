Montecarlo: pole di Leclerc e prima fila tutta rossa con Sainz; Perez a muro nel finale ma 3. davanti a Verstappen

CACCIA ALLA POLE

Il pilota monegasco mette a segno la pole per il settimo appuntamento del calendario .

Charles Leclerc sigla la pole position a Montecarlo al termine di una sessione di qualifica segnata allo scadere da un incidente di Sergio Perez alla curva del Portier che provoca l'esposizione della bandiera rossa. La Red Bull del messicano viene colpita dalla Ferrari di Carlos Sainz che chiude a 225 millesimi dal compagno di squadra (14esima pole in carriera, come Verstappen) e completa la prima fila della Scuderia. Seconda fila tutta Red Bull con Perez (+0.253) e Max Verstappen (+0.290). Dalla terza scatteranno Lando Norris e George Russell. Formula 1 Monaco, le foto delle qualifiche a Montecarlo



































1 di 19 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Prima fila tutta rossa e finale con il giallo a Montecarlo. Con Leclerc già davanti a tutti, l'ultimo tentativo dei suoi avversari sfuma ad una trentina di secondi dallo scadere del tempo, quando Sergio Perez perde il controllo della sua RB18 al termine della discesa del Portier (proprio mentre seguiva la Ferrari numero 16) e colpisce le barriere a poche decine di metri dall'ingresso del tunnel. Rimbalzata in mezzo alla strada, la Red Bull viene centrata da Carlos Sainz che se la trova davanti all'improvviso, finendo per bloccare interamente il tracciato. Per lo spagnolo, per Max Verstappen (ed ovviamente per Perez) sfuma l'ultima chance di andare all'assalto del tempo-monstre di Leclerc. Qualifiche finite, prima fila sotto chiave per Maranello, seconda interamente occupata dalla Red Bull, con il campione in carica arrabbiatissimo per non aver potuto provare fino in fondo ad andare ad affiancare Leclerc in prima fila ma di fatto battuto in quattro turni di prove su quattro a Montecarlo dal proprio compagno di squadra.

© Getty Images

Come previsto, le due squadre che stanno spadroneggiando nel Mondiale hanno monopolizzato la caccia alla pole e le prime due file di uno schieramento di partenza che - in terza fila - allinea il britannico Lando Norris con la McLaren (+0.473) ed il suo connazionale George Russell (Mercedes), staccato di 736 millesimi. Quarta fila stellata con Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Lo spagnolo di Alpine (lui pure contro le barriere... in contemporanea con Perez) chiude con la sua Alpine ad 871 millesimi da Leclerc. Sfuora invece il secondo (uno e 184 millesimi) il ritardo del sette volte iridato. Noblesse oblige, lo schieramemto "principesco" prosegue con il nono tempo di Sebastian Vettel che divide la quinta fila con Esteban Ocon che - dopo tre sessioni di prove libere costantemente nelle retrovie, trova lo spunto per fare tutta la strada fino al Q3 in qualifica.

La seconda metà dello schieramento si apre con la sesta fila occupata da Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas, seguito in settima da Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo. L'australiano della McLaren delude ancora, soprattutto nel confronto con il compagno di squadra Norris, ancora convalescente per i postumi della tonsillite che lo ha colpito lo scorso fine settimana a Barcellona. Tra i delusi di Montecarlo ci sono anche Mick Schumacher, ancora una volta battuto da Magnussen (il tedescoi divide l'ottava fila con Alexander Albon) ma soprattutto Pierre Gasly che - nelle prove libere - aveva dato la sensazione di poter lottare con Norris e con la Mercedes per un postoiin terza fila ed invece deve accontentarsi della nona e penultima in coabitazione con Lance Stroll , dopo aver preso (di un nulla!) il semaforo rosso alla ripartenza del Q2 dopo una breve sospensione con la bandiera rossa a causa di un leggero contatto con il guard rail della variante del porto... dell'Alpha Tauri gemella di Tsunoda! Un altro pilota orientale chiude lo schieramento di partenza: stiamo ovviamente parlando del cinese Guanyu Zhou che paga anche la sua scarsa esperienza sul tracciato monegasco. Al suo fianco il sempre più inconsistente Nicholas Latifi con la Williams.

Tornando all'altro capo dello schieramento, quella messa a segno da Leclerc è la seconda pole consecutiva a Montecarlo (ma il precedente 2021 ha contorni... sinistri) e la terza consecutiva quest'anno. Non solo: per il monegasco si tratta della settima prima fila consecutiva, la striscia più lunga della sua carriera. Per la Ferrari invece quella messa a segno da Charles è la dodicesima pole a Montecarlo e permette alla Scuderia di staccare la McLaren. Il secondo tempo di Sainz consente poi alla Rosa di occupare per intero la prima fila nel Principato per la prima volta dal 2017. Allora l'impresa portava la firma di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ed in questo caso il precedente è beneaugurante, visto che poi il tedesco ed Iceman fecero doppietta in quest'ordine nel Gran Premio!