Mondiale in pausa: Antonelli Vs. Russell, sfida iridata già blindata?

Tra i piloti, l'uno-due di Kimi Antonelli a Shanghai e Suzuka ha dato un "bel" colpo alle certezze di George Russell che fino ad ora si era potuto permettere il lusso di considerare il nostro come una sorta di fratellino. L'età dell'innocenza però è finita e il pilota italiano - ora leader del Mondiale - può davvero puntare in alto. La corsa al titolo sembra già una sfida a due tra i piloti delle Frecce d'Argento. Russell può contare su un bagaglio d'esperienza (oggettivamente non ancora tra i punti di forza di Antonelli) che nell'eventuale fase calda della sfida avrà di sicuro il suo peso. Da parte sua, Kimi appare lanciatissimo ma ha bisogno di fare ancora del "fine tuning" relativamente all'esecuzione e in particolare - come ammette lui stesso - alla fase della partenza. Per il resto, i due giocano e corrono ad armi pari, Toto Wolff ha tutto l'interesse ad un confronto aperto e la Formula Uno stessa (intesa come organizzatore del campionato) anche! A Miami - dove Kimi ha brillato un anno fa con la pole Sprint - e a Montreal, dove il nostro è salito per la prima volta sul podio dietro al vincitore (dalla pole) Russell e a Verstappen, le Frecce d'Argento partono da favorite. Al di là di questo però, meglio però non spingersi oltre le due tappe nordamericane a livello di scenario.