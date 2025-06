Dopo aver sfiorato il secondo Triplete nella sua carriera con l'Inter, Marko Arnautovic chiuderà l'esperienza in nerazzurro senza luci della ribalta. L'attaccante austriaco è in scadenza il 30 giugno, ma non prenderà parte al Mondiale per Club. Nel suo futuro, stando ai media austriaci, c'è un'offerta della Stella Rossa di Belgrado oltre a diverse proposte dall'Arabia.