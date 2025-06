Pugilato, morto McCallum: fu campione in 3 diverse categorie

È morto all'età di 68 anni, dopo aver avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua auto a Las Vegas, il 68enne Mike McCallum, che è stato campione del mondo in tre diverse categorie di peso e nel 2003 è stato 'introdotto' nella Hall of Fame della boxe. McCallum, che da dilettante prese parte all'Olimpiade di Montreal 1976, da professionista è stato il primo pugile giamaicano a conquistare un titolo mondiale, nel 1984 quando divenne campione dei superwelter Wba. Successivamente è stato campione del mondo dei pesi medi Wba e dei mediomassimi Wbc. Soprannominato 'The Body Snatcher' per la potenza dei suoi colpi al corpo, rimangono celebri le sue vittorie per KO contro Julian Jackson, Don Curry e Milton McCrory, così come i successi su James Toney e Roy Jones jr. Il suo record da professionista era di 49-5-1.