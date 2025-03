Mercedes più fresca a Melbourne grazie a Climacool di adidas

L'esclusivo design è stato creato per affrontare le sfide costanti per i piloti durante la stagione: aiutando a mantenere la temperatura ottimale prima di gareggiare in condizioni di caldo. In condizioni di caldo torrido, i piloti possono infatti raggiungere temperature di 55-60 gradi all'interno dell'auto, con una perdita di liquidi fino a 4,2 kg. L'opportunità di aiutare i piloti a mantenere la temperatura ottimale è rappresentata da una breve finestra di 20 minuti per raffreddarsi dopo la preparazione e prima dell'inizio della gara. Solitamente nel motorsport la soluzione migliore consiste nell'indossare un giubbotto di raffreddamento, e adidas introduce il sistema CLIMACOOL per massimizzare i benefici e fornire riduzioni della temperatura della pelle non sono raggiungibili con i soli giubbotti.