Mercedes, Hamilton esulta: "Grato al team. Niki sarebbe orgoglioso"

Dimostrazione di forza per Lewis Hamilont in Ungheria: "Sono stanco ed è giusto così, ma sono anche molto grato per questa giornata. Anche per il team, per il lavoro che continuano a fare, per come continuano a spingere, fino al limite. Prendendoci rischi, provando a cogliere ogni opportunità. Siamo insieme da sette anni ma non è mai scontato, è sempre qualcosa di nuovo quando vinci una gara". Hamilton si prende l'Ungheria



















































"Ogni vittoria - afferma l'inglese - è qualcosa di nuovo e devo ringraziare i ragazzi qui e tutti quelli in fabbrica che hanno reso questo possibile. Io sono grato di essere parte di tutto questo. In una gara poter spingere così tanto è stato un divertimento incredibile. Onestamente abbiamo avuto problemi ai freni per tutto il weekend. Avevamo vetrificazione ed anche surriscaldamento in quelli anteriori. Non sapevamo neanche se potevamo finire la gara con questi problemi. Ho cercato di risparmiarli prima per avere poi un'occasione alla fine. Qui è stato difficile perché è un circuito che permette di difendersi. Non sapevo se potevo riprendere quei 19 secondi perché lui aveva questo vantaggio così grande. Temevo che le gomme calassero verso la fine, ma il team mi ha detto di andare a testa bassa e continuare a spingere e io l'ho fatto ed il distacco si riduceva di giro in giro. Giù il cappello per il team e - conclude Hamilton - penso che se Niki Lauda fosse qui oggi anche lui si toglierebbe il cappello".

VERSTAPPEN: "NON SIAMO STATI ABBASTANZA VELOCI"

"Non siamo stati abbastanza veloci, le ho provate tutte ma non è stato sufficiente. Il secondo posto e' comunque buono per noi". Lo ha detto Max Verstappen, secondo nel Gran Premio d'Ungheria dopo il sorpasso subito nei giri finali da parte di Lewis Hamilton. "Congratulazioni a Lewis per la vittoria, mi ha spinto al limite e questo mi piace - ha aggiunto il pilota della Red Bull - Non abbiamo vinto ma è stato un buon weekend per noi. Cosa non ha funzionato? Ci mancava un pochino di grip, abbiamo fatto una gara a una sosta mentre loro hanno avuto la possibilità di farne due e alla fine ha funzionato la loro strategia".