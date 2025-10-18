Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
formula 1

F1, mercato piloti: Leclerc e Hamilton possono lasciare la Ferrari

Nel 2026 diversi piloti possono cambiare vettura, a partire da Leclerc e Hamilton. Il futuro di Verstappen potrebbe scatenare l'effetto domino

di Redazione
18 Ott 2025 - 09:14

Mentre il finale di annata di Formula 1 ci farà sapere chi, tra Oscar Piastri e Lando Norris, sarà il successore di Max Verstappen (che però non va escluso dalla clamorosa rimonta) alla carica di campione del mondo, impazza già il mercato dei piloti per la prossima stagione.

Max Verstappen: futuro in Red Bull o addio?

Il nome sulla bocca di tutti è proprio quello del 4 volte campione mondiale della Red Bull visto che il paddock, scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, si divide tra chi lo vede lontano dalla scuderia austriaca, dubbioso sull'effettiva realizzazione del propulsore realizzato in casa, e chi invece non può concepire la scissione da un team tanto amato, anche dopo gli addii di Horner e Newey. Se però andasse via, potrebbe riabbracciare proprio Newey all'Aston Martin a meno che, finalmente, Toto Wolff e la Mercedes non ottengano il sì dell'olandese corteggiato da tempo.

Ferrari: rivoluzione in vista a Maranello?

A quel punto sarebbe George Russell a fare le valigie, sì ma dove? In Red Bull al posto di Max o magari alla Ferrari. Sì perché, in caso di nuovo fallimento (la Rossa può arrivare seconda, ma anche quarta, nel Mondiale costruttori) sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton potrebbero essere coinvolti in una rivoluzione firmata Elkann, che comprenderebbe pure la posizione di Vasseur, ma questo è un altro discorso. 

McLaren: Piastri o Norris via dopo il Mondiale?

C'è addirittura chi vede Carlos Sainz di ritorno a Maranello in questo toto-nomi che eccita il paddock. Non ne è esclusa la McLaren, visto che qualcuno è convinto che chi perderà la sfida mondiale in questo finale di stagione lascerà il team per cercare fortuna altrove. Dove? Lo vedremo nei prossimi mesi...

Leggi anche

Hamilton: “L’obiettivo è mettere le basi per il 2026, le voci su Horner non aiutano" | Verstappen: "Punto a vincere"

f1
mercato
leclerc
hamilton

Ultimi video

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

I più visti di Formula 1

Le condizioni di Schumi: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

Verstappen beffa le McLaren, delusione Ferrari ad Austin

MCH TRIBUTO A SCHUMACHER MCH

Vettel e Mick, omaggio toccante a Schumacher: "Keep fighting Michael"

Presunto stupro nella casa di Schumacher: a processo un amico del figlio Mick

Norris e la McLaren subito in vetta ad Austin, avvio in salita per la Ferrari

Notizie del giorno
Vedi tutti
Lamine Yamal
10:57
Lamine Yamal smette di firmare autografi: accordo esclusivo per merchandising
10:51
Tragedia al Rally Marocco: Brandao muore a 2 km dal traguardo
10:51
Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao
Lewis Hamilton
10:10
F1, Hamilton: "Qualifiche difficili, in gara serve approccio migliore"
10:09
Terim: "Milan da scudetto, la Fiorentina uscirà dalla crisi"