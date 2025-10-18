F1, mercato piloti: Leclerc e Hamilton possono lasciare la Ferrari

Il nome sulla bocca di tutti è proprio quello del 4 volte campione mondiale della Red Bull visto che il paddock, scrive Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera, si divide tra chi lo vede lontano dalla scuderia austriaca, dubbioso sull'effettiva realizzazione del propulsore realizzato in casa, e chi invece non può concepire la scissione da un team tanto amato, anche dopo gli addii di Horner e Newey. Se però andasse via, potrebbe riabbracciare proprio Newey all'Aston Martin a meno che, finalmente, Toto Wolff e la Mercedes non ottengano il sì dell'olandese corteggiato da tempo.