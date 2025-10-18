Gasp e l'Inter: quel rapporto tormentato durato poco più di due mesi

Gasp e l'Inter. Parlare di rapporto è perfino esagerato visto che è durato molto poco. Non si può dire che sia finita la passione reciproca, che non è mai nata. O che non ci fosse più dialogo. Diciamo allora che c'erano divergenze di carattere e pochi interessi in comune. Una toccata e fuga con una delle due parti che decide di chiudere e l'altra che vive la scelta quasi come un sollievo. Senza nemmeno frasi di circostanza tipo: "Non sei tu, sono io", oppure, altro classico devastante per chi se lo sente dire: "Stupide come me che rinunciano a una persona così non se ne trovano tante, sono sicura che troverai qualcuna che ti apprezzerà veramente". E Gasp ne ha trovata più di una.