Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 STATI UNITI

F1, Hamilton: “L’obiettivo è costruire le fondamenta per il 2026”

L’inglese della Ferrari: “Voci su Horner? Non so da dove arrivino, ma non sono d’aiuto”

16 Ott 2025 - 21:33

Torna la Formula 1 con il weekend di Austin e come di consueto arrivano anche le parole dei protagonisti. Lewis Hamilton ha parlato delle voci su un possibile arrivo di Horner in Ferrari, oltre che dei Gran Premi restanti in stagione: “Le voci non aiutano, dobbiamo lavorare e mettere le fondamenta per il 2026”. Ancora focalizzato su questa stagione Max Verstappen: “Proverò a vincere, anche se con questa macchina non lo possiamo mai sapere”.

"Daremo tutto qui ad Austin, ho già valutato bene le cose che ci sono da fare in questo weekend. Penso che con un po’ di prestazione in più da parte della macchina potremo fare bene - ha proseguito Hamilton - Le voci su Horner? Non so se siano vere e da dove arrivino, quel che so è che questi rumors non sono d’aiuto. Lavoriamo tutti con l’obiettivo di mettere le basi per il 2026. Vedo gli ultimi weekend come weekend di test per migliorare, anche nei rapporti e nella comunicazione. Tutti vogliamo mantenere il livello di concentrazione alto”. “Proverò a vincere, gli ultimi weekend sono stati molto buoni anche se a Singapore non siamo riusciti a trarre il massimo - ha detto Verstappen - Qui ad Austin c’è anche la Sprint, quindi può succedere di tutto. Questa macchina è diversa dalle altre, non c’è garanzia di dove possa andare bene e dove no, valutiamo gara per gara. In che posizione sarei se guidassi la McLaren? Non lo so, e non ha senso approfondire questo discorso”.

Anche Fernando Alonso, come Hamilton, pensa al futuro: “Non è una stagione che ricorderò, abbiamo avuto tanti alti e bassi. Vivo questi ultimi weekend come un test lungo per il 2026. Verstappen è un pilota incredibile, tira sempre fuori il meglio dalla macchina e riesce a lottare per il titolo anche contro piloti che hanno una vettura migliore”.

Leggi anche

Vasseur fissa la missione-Austin: "In Texas uniti e decisi a cambiare rotta"

formula 1
gp stati uniti

Ultimi video

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

I più visti di Formula 1

Le condizioni di Schumi: "Forse ha qualche interazione, va un po' meglio"

MCH TRIBUTO A SCHUMACHER MCH

Vettel e Mick, omaggio toccante a Schumacher: "Keep fighting Michael"

Presunto stupro nella casa di Schumacher: a processo un amico del figlio Mick

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

Schumi firma le sue iniziali su un casco di Stewart per beneficenza

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:12
Sinner: "Djokovic un idolo. Non vedo l'ora di affrontare Alcaraz" | Nole: "Mi ha fatto il c..."
22:10
Six Kings Slam, Sinner rullo compressore: annienta Djokovic (6-4, 6-2) e raggiunge Alcaraz in finale
21:58
Sinner spazza via Djokovic ed è in finale al Six Kings Slam
Neymar: quando si dice… tale padre, tale figlia
21:54
Neymar: quando si dice… tale padre, tale figlia
21:40
Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo