F1, Hamilton: “L’obiettivo è costruire le fondamenta per il 2026”

L’inglese della Ferrari: “Voci su Horner? Non so da dove arrivino, ma non sono d’aiuto”
Torna la Formula 1 con il weekend di Austin e come di consueto arrivano anche le parole dei protagonisti. Lewis Hamilton ha parlato delle voci su un possibile arrivo di Horner in Ferrari, oltre che dei Gran Premi restanti in stagione: “Le voci non aiutano, dobbiamo lavorare e mettere le fondamenta per il 2026”. Ancora focalizzato su questa stagione Max Verstappen: “Proverò a vincere, anche se con questa macchina non lo possiamo mai sapere”.
"Daremo tutto qui ad Austin, ho già valutato bene le cose che ci sono da fare in questo weekend. Penso che con un po’ di prestazione in più da parte della macchina potremo fare bene - ha proseguito Hamilton - Le voci su Horner? Non so se siano vere e da dove arrivino, quel che so è che questi rumors non sono d’aiuto. Lavoriamo tutti con l’obiettivo di mettere le basi per il 2026. Vedo gli ultimi weekend come weekend di test per migliorare, anche nei rapporti e nella comunicazione. Tutti vogliamo mantenere il livello di concentrazione alto”. “Proverò a vincere, gli ultimi weekend sono stati molto buoni anche se a Singapore non siamo riusciti a trarre il massimo - ha detto Verstappen - Qui ad Austin c’è anche la Sprint, quindi può succedere di tutto. Questa macchina è diversa dalle altre, non c’è garanzia di dove possa andare bene e dove no, valutiamo gara per gara. In che posizione sarei se guidassi la McLaren? Non lo so, e non ha senso approfondire questo discorso”.
Anche Fernando Alonso, come Hamilton, pensa al futuro: “Non è una stagione che ricorderò, abbiamo avuto tanti alti e bassi. Vivo questi ultimi weekend come un test lungo per il 2026. Verstappen è un pilota incredibile, tira sempre fuori il meglio dalla macchina e riesce a lottare per il titolo anche contro piloti che hanno una vettura migliore”.