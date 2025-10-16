F1, Hamilton: “L’obiettivo è costruire le fondamenta per il 2026”

"Daremo tutto qui ad Austin, ho già valutato bene le cose che ci sono da fare in questo weekend. Penso che con un po’ di prestazione in più da parte della macchina potremo fare bene - ha proseguito Hamilton - Le voci su Horner? Non so se siano vere e da dove arrivino, quel che so è che questi rumors non sono d’aiuto. Lavoriamo tutti con l’obiettivo di mettere le basi per il 2026. Vedo gli ultimi weekend come weekend di test per migliorare, anche nei rapporti e nella comunicazione. Tutti vogliamo mantenere il livello di concentrazione alto”. “Proverò a vincere, gli ultimi weekend sono stati molto buoni anche se a Singapore non siamo riusciti a trarre il massimo - ha detto Verstappen - Qui ad Austin c’è anche la Sprint, quindi può succedere di tutto. Questa macchina è diversa dalle altre, non c’è garanzia di dove possa andare bene e dove no, valutiamo gara per gara. In che posizione sarei se guidassi la McLaren? Non lo so, e non ha senso approfondire questo discorso”.