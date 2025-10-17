Libere 1: Norris lancia la McLaren, allarme cambio e ultimo tempo per Leclerc

La migliore delle Ferrari è la SF-25 di Lewis Hamilton, ottavo a 671 millesimi dalla vetta. Ventesimo e ultimo tempo per Charles Leclerc (vincitore ad Austin nel 2024) che non riesce a svolgere la simulazione di qualifica a causa di un problema al cambio (settima marcia) che gli uomini della Scuderia devono provare a sistemare prima della qualifica Sprint, sostituendolo. Tornando nella top ten, sesto tempo per la Williams-Mercedes di Alexander Albon (+0.626) davanti alla Mercedes di George Russell (+0.637), vincitore del recente Gran Premio di Singapore. Alle spalle di Hamilton nell'ordine Isack Hadjar con la Racing Bulls e Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari. Avvio di fine settimana incerto per Andrea Kimi Antonelli, autore del diciottesimo tempo con la Mercedes e per Carlos Sainz, diciannovesimo a causa di un problema tecnico della sua Williams. Alle spalle dello spagnolo solo il suo ex compagno di squadra Leclerc.