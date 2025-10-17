Libere 1: Norris lancia la McLaren, allarme cambio e ultimo tempo per Leclerc

Il weekend della Scuderia parte con l'ottavo tempo di Hamilton e un problema tecnico per Leclercdi Stefano Gatti
© Getty Images
Miglior tempo per Lando Norris nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio degli USA. Il pilota inglese della McLaren chiude la sua simulazione di qualifica al COTA di Austin in un minuto, 33 secondi e 294 millesimi. Si rivede nei quartieri alti del ranking Nico Hulkenberg, che proprio nel finale stacca la seconda prestazione a 255 millesimi dal leader, scavalcando il leader del Mondiale Oscar Piastri, terzo a 279 millesimi dal proprio compagno di squadra. Fernando Alonso è quarto con la Aston Martin a 345 millesimi da Norris. Max Verstappen chiude la top five con la Red Bull (+0.354).
© Getty Images
La migliore delle Ferrari è la SF-25 di Lewis Hamilton, ottavo a 671 millesimi dalla vetta. Ventesimo e ultimo tempo per Charles Leclerc (vincitore ad Austin nel 2024) che non riesce a svolgere la simulazione di qualifica a causa di un problema al cambio (settima marcia) che gli uomini della Scuderia devono provare a sistemare prima della qualifica Sprint, sostituendolo. Tornando nella top ten, sesto tempo per la Williams-Mercedes di Alexander Albon (+0.626) davanti alla Mercedes di George Russell (+0.637), vincitore del recente Gran Premio di Singapore. Alle spalle di Hamilton nell'ordine Isack Hadjar con la Racing Bulls e Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari. Avvio di fine settimana incerto per Andrea Kimi Antonelli, autore del diciottesimo tempo con la Mercedes e per Carlos Sainz, diciannovesimo a causa di un problema tecnico della sua Williams. Alle spalle dello spagnolo solo il suo ex compagno di squadra Leclerc.