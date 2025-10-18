Battocletti in gara a Trieste sui 10 km dopo le medaglie mondiali di Tokyo

La regina dell'atletica italiana prosegue la sua fenomenale stagione che non conosce sostedi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Nadia Battocletti, straordinaria icona dell'atletica italiana nel mondo, ritorna a gareggiare domani 19 ottobre a Trieste sui 10 km in strada della nona edizione della Corsa dei Castelli, a meno di un mese dalla finale dei 5.000 metri dei mondiali di Tokyo quando ha conquistato la medaglia di bronzo, secondo podio della manifestazione dopo l'argento di pochi giorni prima ottenuto nei 10.000.
Sarà interessante verificare la condizione della 25enne fuoriclasse azzurra impegnata a proseguire il suo 2025 agonistico, che la vedrà impegnata certamente anche il prossimo 2 novembre a Prato, in occasione dei campionati italiani su strada sempre dei 10 km, per poi iniziare la stagione delle corse campestri con la partecipazione alla classica Cinque Mulini del 23 novembre e poi, soprattutto, agli Eurocross di Lagoa in Portogallo il 14 dicembre.
Nella prova sullo splendido percorso della città friulana, che vedrà al via anche tantissimi amatori per una grande festa di atletica ma di sport in generale, Nadia proverà magari ad attaccare uno dei suoi sette primati italiani, il 31'10 realizzato il 13 aprile scorso a Lovanio in Belgio in occasione della sua vittoria sui 10 km dei campionati europei di corsa su strada, visto che il tracciato di questa edizione è stato modificato, togliendo la salita al Castello San Giusto, e rendendolo quindi totalmente piano e sulla carta molto veloce, in quanto quasi tutto in rettilineo.