Battocletti in gara a Trieste sui 10 km dopo le medaglie mondiali di Tokyo

Nella prova sullo splendido percorso della città friulana, che vedrà al via anche tantissimi amatori per una grande festa di atletica ma di sport in generale, Nadia proverà magari ad attaccare uno dei suoi sette primati italiani, il 31'10 realizzato il 13 aprile scorso a Lovanio in Belgio in occasione della sua vittoria sui 10 km dei campionati europei di corsa su strada, visto che il tracciato di questa edizione è stato modificato, togliendo la salita al Castello San Giusto, e rendendolo quindi totalmente piano e sulla carta molto veloce, in quanto quasi tutto in rettilineo.